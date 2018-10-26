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Происшествия

Три человека погибли в ДТП на трассе в Кузбассе

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Три человека погибли в ДТП на трассе в Кузбассе

Кемерово, 26 октября. Смертельная авария на трассе Кемерово — Промышленная в Кемеровском районе унесла жизни троих человек.

Как пишет «Газета Кемерова» со ссылкой на данные «Правоохранительного портала Кузбасса», дорожно-транспортное происшествие случилось на 20 километре трассы Кемерово — Промышленная в пятницу, 26 октября.

По предварительным данным, водитель отечественной машины выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с «Газелью», которую отбросило на Renault Sandero.

Три человека, находившиеся в салоне иномарки, получили смертельные травмы и скончались на месте до приезда сотрудников скорой помощи.

Автор: Алексей Громов
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