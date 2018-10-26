Сирия новости 26 октября 12.30: под огнем «Тахрир аш-Шам» пострадало 10 мирных жителей Алеппо, при взрыве в Ракке погибло трое детей

Сирия, 26 октября. Под обстрелом «Тахрир аш-Шам» пострадало 10 мирных жителей Алеппо, при взрыве в Ракке погибло трое детей, несколько радикальных группировок создают военный совет в Идлибе. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: уничтожают мины и боеприпасы боевиков в Дамске и Алеппо.

«Исламское государство»1: атакует позиции SDF в Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир аш-Шам»: ведет обстрел кварталов Алеппо.

Курды: ведут бои с ИГ1 в Дейр-эз-Зоре, продолжают арестовывать мирных жителей Ракки.

Провинция Дамаск

В населенном пункте Хараста ведутся работы по уничтожению боеприпасов, оставленных радикальными исламистами, передает Telegram-канал (@Syria_2_4). Кроме того, сирийская армия зачищает поселение от мин, заложенных боевиками.

Напомним, незаконные вооруженные формирования были вынуждены покинуть территорию оазиса Восточная Гута весной этого года. Джихадисты сдали свои позиции к югу от Дамаска правительственным войскам САР, получив взамен возможность беспрепятственно выехать на север Сирии.

Провинция Алеппо

Радикальные исламисты «Тахрир аш-Шам» не прекращают обстрел административного центра провинции Алеппо, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР. Под огнем джихадистов пострадали 10 мирных жителей города. Сирийская арабская армия (САА) ведет ответный огонь по позициям террористов «Джебхат ан-Нусры»1, пишет информагентство SANA.

Местный Telegram-канал (@Syria_2_4) передает, что инженерные бригады правительственных сил Сирии продолжают проводить работы по уничтожению мин и боеприпасов боевиков в районе Ар-Расума.

Провинция Дейр-эз-Зор

Местный источник в провинции Дейр-эз-Зор передает в Telegram (@nors2017), что в регионе продолжается песчаная буря. Тяжелые погодные условия используют террористы «Исламского государства», проводя атаки на позиции Демократических сил Сирии (SDF).

Военный Twitter-канал (@RisboLensky) пишет, что перестрелки между курдскими военизированными отрядами и боевиками ИГ отмечаются в населенном пункте Ас-Суса. Вчера представители «демократических сил» заявляли о полном освобождении этого поселения от ИГИЛ1.

Провинция Идлиб

Источник передает в Telegram (@hasansofan), что несколько группировок, входящих в коалицию «Национальный фронт освобождения», приступили к формированию в юго-западной части провинции Идлиб нового военного совета. По сведениям автора публикации, силы объединяют формирования «Ахрар аш-Шам», «Джейш аль-Ахрар», «Файлак аш-Шам» и «Сукур аш-Шам».

В регионе продолжаются сильные дожди. Местный источник пишет на своей странице в социальной сети Twitter (@saleemalsaied), что шесть мирных жителей провинции были сбиты селевым потоком и погибли недалеко от турецкой границы.

Провинция Ракка

Демократические силы Сирии (SDF) продолжают арестовывать мирных жителей провинции Ракка. Местный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@Mohamadothman1o), что боевики курдских отрядов захватили десятки гражданских в нескольких поселениях к западу от административного центра региона.

В населенном пункте Сулук детонировало самодельное взрывное устройство, передает военный источник в своем микроблоге в Twitter (@smmsyria). По сведениям автора публикации, в результате инцидента погибло трое детей.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)