Вице-премьер Украины попросил белорусов в Гомеле не говорить по-русски

Гомель, 26 октября. Вице-премьер Украины Геннадий Зубко на форуме регионов Белоруссии и Украины в Гомеле попросил белорусов не говорить по-русски.

В Гомеле проходит двухдневный форум регионов Украины и Белоруссии. В пленарном заседании ожидается участие президента Белоруссии Александра Лукашенко и главы Украины Петра Порошенко.

Зубко констатировал, что две недели назад было проведено заседание украинско-белорусской комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества.

«Тогда рабочим языком заседания был выбран русский, — констатировал украинский вице-премьер. — Сегодня здесь на форуме представители Украины и Белоруссии. Я выступаю на украинском языке и с удовольствием послушаю белорусских коллег на белорусском языке».

Однако присутствующие на форуме белорусы продолжили выступать на русском языке. По-русски также говорил и посол Украины в Минске Игорь Кизим.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что у Украины и Белоруссии нет особых проблем ни в политике, ни в экономике. Однако пребывание украинцев на территории Белоруссии является, как он выразился, «потенциально опасным», пишет «Свободная пресса».