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ЦСКА намерен выкупить защитника Бекао

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ЦСКА намерен выкупить защитника Бекао

Москва, 26 октября. Московский ЦСКА намерен выкупить контракт защитника Родриго Бекао, который в настоящее время выступает за красно-синих на правах аренды.

22-летний Бекао принадлежит бразильскому «Байя», он присоединился к армейцам минувшим летом и стал одним из тех игроков, на плечи которых легла сложная задача — заменить братьев Березуцких [Алексея и Василия] и Сергея Игнашевича, которые завершили свою профессиональную карьеру.

«Бекао полностью удовлетворяет всех в армейском коллективе», — приводят «Известия» слова источника.

ЦСКА намерен выкупить защитника Бекао

По его словам, футболист прекрасно показывает себя и в игре, и за пределами поля. Он отметил, что Бекао не понадобилось времени на акклиматизацию и адаптацию в России и в новой для себя команде, кроме того, он уже подружился со своим соотечественником Марио Фернандесом.

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев подтвердил, что клуб рассматривает возможность приобретения бразильского футболиста, тем более, что в арендном соглашении с «Байя» предусмотрена такая опция.

«Думаю, что с большой долей вероятности мы ее [опцию] активируем. Все условия прописаны, поэтому никаких сложностей в выкупе быть не должно. Все зависит только от нашего желания», — добавил он.

Автор: Дарья Смолина
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