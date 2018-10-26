Профицитный бюджет РФ в следующем году обеспечит прорывное развитие страны — эксперт

Москва, 26 октября. Государственная дума РФ приняла в первом чтении проект федерального бюджета на следующий год и на плановый период 2020 и 2021 годов. По прогнозам, профицит бюджета в 2019 году составит более 1,9 триллиона рублей.

Счетная палата РФ назвала такой сценарий оптимистичным, директор Института реформирования общественных финансов Владимир Климанов в то же время считает, что бюджет обеспечит прорывное развитие РФ.

«Можно согласиться с мнениями о том, что во многом он [федеральный бюджет] является бюджетом развития. Значительная часть расходов нацелена на приоритетное финансирование тех направлений, которые должны обеспечить прорывное развитие страны. Эти направления, как правило, упакованы в национальные проекты. В этой связи еще одной важной особенностью бюджета является то, что мы видим четкую связь национальных целей и стратегических задач развития с отраженными в бюджете денежными средствами», — отметил эксперт в интервью «ФедералПресс».

Климанов напомнил, что позитивный прогноз по бюджету определяется высокой ценой нефти. При этом в бюджете заложена стоимость черного золота в 63 доллара за баррель, а в настоящее время есть все основания полагать, что цена нефти окажется еще выше.

Напомним, ранее глава правительства РФ Дмитрий Медведев заверил, что в следующем году бюджет России будет защищен от внешних шоков, а размер Фонда национального благосостояния достигнет максимальной величины за всю историю.

Отметим также, что агентство Moody's ранее спрогнозировало вероятное повышение рейтинга России в будущем году.