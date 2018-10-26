Сирия сегодня: Дамаск вернет Идлиб под свой контроль, военные РФ обеспечили безопасность миссии ООН

Сирия, 26 октября. Власти САР намерены вернуть провинцию Идлиб под свой контроль. Военнослужащие армии России обеспечили безопасность миссии ООН в районе Голанских высот. Последние новости ближневосточной страны — в материале Федерального агентства новостей.

Дамаск вернет Идлиб

Провинция Идлиб вернется под контроль сирийского государства, заявил во время выступления в парламенте САР министр обороны страны Али Абдалла Айюб.

«Идлиб — это одна из четырех зон деэскалации. Три других уже вернулись под контроль сирийского государства. Мы освободим все части Сирии. Это означает, что наши ВС готовы выполнить свои обязанности, когда ситуация упрется в стену или тупик, и не оставят ни одного района вне контроля государства», — подчеркнул сирийский офицер.

Кроме того Айюб заметил, что Вашингтон потерял на территории Сирии все свои «козыри в рукаве», остались лишь «Сирийские демократические силы» (SDF), которые в настоящее время проводят военную операцию к востоку от реки Евфрат.

Сирийский военный утверждает, что у курдов осталось лишь два варианта — переговоры или сдача, так как сирийская армия силой освободит эти территории. Более того, министр в очередной раз напоминает о нелигитимности нахождения военных США на территории САР.

Безопасность миссии ООН

Военная полиция РФ провела совместное патрулирование с вооруженной миссией ООН в южной части буферной зоны у Голанских высот.

«Командованием Вооруженных сил РФ поставлена задача организовать взаимодействие и совместное патрулирование с миссией ООН в демилитаризованной зоне района Голанских высот… Основная задача нашего подразделения — это обеспечение безопасности миссии ООН в этом районе», — отметил командир батальона военной полиции.

В свою очередь заместитель командующего группировкой войск РФ в Сирии Сергей Кураленко подчеркнул, что Россия продолжит расширять маршруты патрулирования южной части демилитаризованной зоны миссии ООН.

«Сотрудники миссии, кроме вопросов безопасности, изучения маршрута, осматривают сегодня ряд постов ООН, находящихся южнее погранперехода «Кунейтра». В дальнейшем мы планируем провести совместное патрулирование в самую южную точку демилитаризованной зоны», — отметил генерал.

Напомним, в начале августа 2018 года миссия ООН при активной поддержке военной полиции РФ впервые с начала вооруженного конфликта в САР провела патрулирование зоны. Следующее патрулирование проводилось миссией уже самостоятельно.

Обстановка в зонах деэскалации

За минувшие сутки российские специалисты в комиссии по перемирию зафиксировали три случая нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

«Зафиксированы три случая стрельбы: в провинциях Алеппо — один, Хама — два», — значится в отчете военного ведомства России.

Напомним, Центр по примирению враждующих сторон провел на территории Сирийской Арабской Республики 1972 гуманитарных акций, во время которых доставил нуждающемуся населению страны чуть больше трех тысяч тонн гуманитарного груза.