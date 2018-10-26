Стала известна причина смерти Николая Караченцова

Москва, 26 октября. Скончался народный любимец, известный актер театра и кино Николай Караченцов. Его супруга, Людмила Поргина, назвала причину смерти артиста. Последние месяцы Караченцов боролся с воспалением легких, которое обострилось на фоне онкологического заболевания. Затем отказали почки.

Его близкий друг, руководитель театра имени Андрея Миронова «Русская антреприза» Рудольф Фурманов подтвердил эту информацию в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

«Отказали почки, и все. Он в больнице умирал», — сказал Фурманов.

Супруга актера, Людмила Поргина, рассказала о том, какими были последние дни Николая Караченцова. Артист боролся с воспалением легких. Болезнь протекала тяжело на фоне онкологии.

«Не знаю прогнозов. Даже врачи не могут ничего спрогнозировать, говорят, что сами не ожидали от нее такой гадости», — рассказывала Поргина несколько дней назад.

А сегодня утром его не стало. Николай Караченцов не дожил до своего дня рождения всего один день. 27 октября ему бы исполнилось 74 года.

Некоторые telegram-каналы приводят последние словам артиста, сказанные его супруге.

«Не бойся, все будет хорошо, мы с тобой венчанные», — сказал Николай Караченцов.

Артист был женат всего единожды: с Людмилой Поргиной они были в браке с 1975 года. 13 лет назад Караченцов попал в ДТП и получил тяжелую травму головы. После нее он так и не смог вернуться на сцену «Ленкома». Людмила Поргина посвятила себя заботе о муже до самых его последних дней. По словам женщины, артиста похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве.