Единственно верный вариант: ветеран «Альфы» о действиях спецназа в дни теракта на Дубровке

Террористический акт в столичном театральном центре на Дубровке, развязка которого наступила ровно 16 лет назад, до сих пор не имеет аналогов в мире, считает президент Международной ассоциации ветеранов спецподразделения «Альфа», член Общественной палаты РФ Сергей Гончаров.

«Случай беспрецедентный: большая группа бандитов захватила более 1200 заложников в театральном центре! — рассказал собеседник Федерального агентства новостей. — Террористы не просто держали их под дулами автоматов, но и заминировали все здание. И когда встал вопрос, как освобождать заложников, именно задача предотвратить взрыв оказалась во главе угла».

Специалисты-взрывотехники определили, что сила всех взрывных устройств, собранных террористами в театральном центре, могла быть такой, что при взрыве и детонации пострадали бы не только заложники и само здание, но и окружающие дома и постройки.

Работу спецслужб затрудняло то обстоятельство, что женщины-смертницы, которые управляли взрывными устройствами, были рассажены по всему периметру зрительного зала, отметил Гончаров.

«Первый, второй и третий день — это были сплошные переговоры, бесконечное выдвижение требований со стороны захватчиков, — напомнил ветеран «Альфы». — С нашей стороны мы делали все возможное для облегчения участи заложников, старались вызволить оттуда хоть кого-то. В это время наши руководители думали, какую тактику применить и как сделать, чтобы освободить заложников и избежать жертв».

В результате стало ясно: единственно верный вариант, который мог бы позволить это сделать, связан с применением специального газа по специальной формуле, вспоминает эксперт. Надо понимать, что формула той взвеси является государственной тайной, ее применение обусловлено исключительно выполнением главной задачи специальных служб — нейтрализовать бандитов.

«Самое главное было усыпить тех женщин, которые находились в зрительном зале и были готовы инициировать подрыв, — рассказал Гончаров. — После того как решение было принято, основная задача легла на медицинский персонал и медицинское обеспечение, которое должны были получить заложники».

Прежде всего, речь шла об антидотах — веществах, которые можно было вводить пострадавшим. К великому сожалению, должного взаимодействия и соблюдения регламента, положенного для спасения как можно большего количества людей, найти не удалось.

«Начался штурм, наши офицеры стали уничтожать террористов, потому что все боялись, что от одного взрыва детонирует все остальное. И тогда вокруг здания началась определенная паника. Оставшиеся в живых стали выбегать, чтобы спасти свои жизни. Наши сотрудники и сотрудники других служб стали выносить людей, которые были уже без сознания. Именно в этот момент нужна была медицинская помощь, которая, наверное, смогла бы спасти больше жизней», — поделился воспоминаниями Гончаров.

При этом действия сотрудников «Альфы», находившихся в боевых порядках штурмовых групп и принявших на себя огневое воздействие противника, заслуживают самой высокой оценки, уверен собеседник ФАН. По сути, спецназ ФСБ, которому были отведены считанные секунды, не допустил ни одной ошибки, сумев опередить оказавших сопротивление террористов и уничтожить их. У главаря террористов Мовсара Бараева и его подельников шансов в том скоротечном бою не было.

«На сегодняшний момент операция спецподразделений не только нами, но и за рубежом признана успешной, ее изучают во многих спецподразделениях других стран. Ситуация на Дубровке была критической, однако офицеры «Альфы» нивелировали угрозу, нейтрализовав террористов», — подчеркнул эксперт.

Говоря о противнике, офицер отметил, что речь идет о бандитах, которые «прошли две чеченские войны, нахватались определенного боевого опыта, воюя с нашими войсками». В то же время, по мнению Гончарова, не стоит слишком пристальное внимание уделять громким названиям типа «Исламского полка особого назначения», как именовали группу Бараева.

«Это тот самый случай, когда каждая дрянь хочет проникнуть на телевидение, выступить с воззванием и повесить на себя громкие названия, чтобы повысить свою значимость. Пиарить их липовые структуры не стоит, иначе это приведет к нехорошим последствиям», — считает собеседник ФАН.

Отдельная тема — то, как выглядели события на Дубровке на международном уровне. В иностранных СМИ именно в те дни впервые появилась информация о том, что к подготовке теракта на Дубровке имел отношение «президент Ичкерии» Аслан Масхадов. Расчет был на то, что ультиматумом удастся повлиять на власти России и начать вывод войск из Чечни. Таким образом, теракт на Дубровке повлиял на процесс окончательной делегитимизации Масхадова.

«В то же время не хочу снимать ответственности с покойных Ельцина и Грачева, — добавил ветеран «Альфы». — И Александр Васильевич Кержаков, и мы старались обрисовать ситуацию, что нас ждет в Чечне в случае начала войны (вооруженный конфликт в Чеченской республике 1994—1996 годов. — Прим. ФАН). Наверное, надо было прислушаться к нашему мнению. А покойный Грачев заявлял, что готов победить двумя полками ВДВ. К чему это привело, все прекрасно помнят».

Цепь поразительно некомпетентных решений тогдашнего руководства России привела к тому, что террор зашагал по всей стране, а боевики, убийцы, исполнители террора пытались диктовать свою волю ее руководству. Растерянность, неадекватность, некомпетентность и оторванность от реалий первых лиц государства тех лет привели к тому, например, что банда Шамиля Басаева, захватившая в Буденновске в общей сложности 1500 заложников, сумела избежать возмездия и скрыться в Чечне под гарантии Москвы. Басаев тогда диктовал условия всей России, а заявление председателя правительства Виктора Черномырдина выглядело как акт о капитуляции.

Через семь лет после Буденновска Россию снова попытались поставить на колени, но на этот раз расчет провалился. Воля нового руководства страны оказалась непреклонной, а действия спецназа ФСБ — профессиональными.