Путин поручил создать Фонд сохранения родных языков народов РФ

Москва, 26 октября. В России появится Фонд сохранения и изучения родных языков народов РФ. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, передает в пятницу пресс-служба Кремля.

Как уточняется в документе, языки народов, проживающих на территории РФ, являются национальным достоянием и историко-культурным наследием.

«Постановляю считать целесообразным создание Фонда сохранения и изучения родных языков народов Российской Федерации», — говорится в указе.

Учредителями фонда стали Минпросвещения России и федеральное агентство по делам национальностей. Основу имущества новой организации составят средства федерального бюджета и добровольные взносы и пожертвования. Устав фонда его учредители должны будут определить в течение трех месяцев.

Фонд будет размещаться в Москве с 2019 года. В настоящее время правительство РФ должно принять необходимые меры для функционирования новой структуры.