«Я тебя никогда не увижу. Я тебя никогда не забуду»: россияне прощаются с Караченцовым в Сети

Москва, 26 октября. Российский актер Николай Караченцов скончался в пятницу в Москве за день до своего 74-летия. Об этом рассказал его сын Андрей Караченцов.

По его словам, отец умер в 8.50 по московскому времени в реанимации 62-й больницы российской столицы. Смерть супруга также подтвердила Людмила Поргина.

Известно, что прощание с актером пройдет в московском театре «Ленком». Слова соболезнования родным, близким, а также поклонникам артиста выражают деятели искусства, кино, политики.

В Сети россияне вспоминают о выдающихся ролях Караченцова, а также о его вкладе в советский, российский кинематограф.

????????????он был особенным, очень любила его???????????? — Elizaveta (@Elizaveta149) October 26, 2018

С нами навсегда его роли, его песни.... Слёзы на глазах... Безмерно жаль. Но человек мучился в последние годы, а не жил. Господь сжалился. Светлая память! — Молодежнаябиблиотека (@biblio2001) October 26, 2018

Поклонники прощаются с артистом словами из его спектаклей.

«Уж я к ней и так и эдак, со словами и без слов, обломал немало веток, наломал немало дров… Вечная память», — написал Александр Макаренко.

«Я тебя никогда не увижу. Я тебя никогда не забуду», — написал пользователь под ником Rey Live.

Алилуйя всем будущим детям.

Наша жизнь пролетела аллюром.

Мы проклятым вопросам ответим:

Алилуйя любви! Алилуйя.https://t.co/xd2iwNvfjk — typical russian (@typicalrussian3) October 26, 2018

Соболезнования. Лучшего графа Резанова у нас не было («Юнона и Авось»). — Наталья (@lQZfJudDyDF7qXS) October 26, 2018

В 2005 году Караченцов попал в дорожно-транспортное происшествие и получил черепно-мозговую травму. В последние годы он страдал заболеванием почек. Россияне вспоминают, сколько боли пришлось пережить актеру.

«Актер детства. Великий и бесподобный», — считает Виталий Иванищев.

«Он фактически умер еще после той аварии много лет назад. Земля пухом, спасибо за все», — написал пользователь Сид Вишес.

«Хоть и ожидаемо, из-за болезни, но тем не менее жалко. Очень талантливый, харизматичный актер, который останется в нашей памяти. Не так много найдется артистов, чьи роли нравятся независимо от самого фильма, а он таким был. Любое появление на экране — приятное удивление и восторг от его работы. Искренние соболезнования близким и родным», — вспомнила фильмы Караченцова Оксана Заварова.

Царствия ему небесного. Столько мучений мог перенести поистине очень сильный человек, коим и был Николай Караченцов. Он будет жить в своих фильмах ,спектаклях. — ЦоповСергей (@S_Tsopov) October 26, 2018

«Жаль, потихоньку уходит плеяда лучших, старых артистов. Светлая память!» — написала пользователь Ирина Еромоненкова.

«Ушел еще один талант из плеяды звезд советского театра и кино. Светлая память замечательному и талантливому актеру Караченцеву. Соболезнование родным и близким», — ответил Аслан Метов.

«Отмучился раб божий Николай! Жизнь его была яркой, столько главных ролей сыграл! Сам пел, выполнял трюки. После аварии, конечно, сильно сдал. Травма головы. Ури, наш любимый Ури!» — согласилась Юлия Староверова.

«Упокой господь его душу. Великий был актер. И человек сильный. Столько лет боролся с недугами», — прокомментировал юзер Расул Гаппоев

«Один из любимых актеров советского кино. Иногда люблю пересматривать фильмы. Очень жаль. Но он долго боролся с тяжелой болезнью», — ответил в комментариях пользователь под ником Петр Андреевич.

Вечная память в наших сердцах и наших душах.

Николай Петрович будет приходить к нам в фильмах и телеспектаклях.Великий артист!Сильный и мужественный!Он много перенёс на этой земле.Теперь-покой. Упокой Господи душу его! — Сергей Зудов (@oktybrenok410) October 26, 2018

Много беды вокруг, эта выделяется. Давно. Земля пухом. — Олег (@olegarabez) October 26, 2018

Напомним, Караченцов известен большинству зрителей по фильмам «Старший сын», «Белые росы», «Человек с бульвара Капуцинов», «Собачье сердце» и другим. Самой известной театральной работой поклонники называют спектакль «Юнона и Авось».