Умер народный артист РСФСР Николай Караченцов | 26 октября | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Умер народный артист РСФСР Николай Караченцов Сегодня за день до своего 74-летия умер народный артист РСФСР Николай Караченцов. Как сообщила Федеральному агентству новостей супруга актера Людмила Поргина, его похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве. По словам вдовы, они 13 лет боролись с последствиями аварии и год с онкологией. И всегда надеялись на чудо… Прощание с Николаем Караченцовым пройдет 29 октября в московском театре «Ленком».

В Приморском крае под грузовиком обрушился автомобильный мост В Приморском крае под грузовиком обрушился автомобильный мост через реку Осиновка. ЧП произошло в Михайловском районе на пятом километре автодороги Осиновка – Рудная Пристань. Легковой автомобиль рухнул вниз, его придавили бетонные конструкции моста и прицеп фуры. Поднимать грузовик краном спасатели не решаются, так как есть возможность обрушения еще одного пролета. На место вызвали тяжелую технику. Для автомобилей открыли объездной путь. О пострадавших пока не сообщается.

Число жертв стихии на Кубани выросло до шести Число погибших в результате мощного циклона, который принес проливные дожди на Кубани, увеличилось до шести человек, еще трое пострадали, судьба одно жителя остается неизвестной. Об этом рассказал представитель экстренных служб региона. Напомним, режим чрезвычайной ситуации был введен на Кубани 25 октября из-за сильных ливней и схода селей. В регионе заблокировано движение поездов. РЖД опубликовала список составов, отмененных после подтопления. Отмечается, что перестали курсировать составы на участке Горячий Ключ – Адлер и Краснодар – Адлер.