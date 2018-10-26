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СМИ узнали о последнем желании Караченцова

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СМИ узнали о последнем желании Караченцова

Москва, 26 октября. Знаменитый советский и российский актер Николай Караченцов скончался в пятницу в одной из московских больниц. 27 октября ему должно было исполниться 74 года. Последним желанием артиста было увидеть друзей на своем дне рождении.

Как сообщает Telegram-канал Mash, к празднованию уже все было готово: друзья были приглашены в больницу к актеру, в субботу в медучреждение должны были привезти торт и воздушные шары.

Николай Караченцов скончался в пятницу утром. Ранее друг актера, руководитель театра имени Андрея Миронова «Русская антреприза» Рудольф Фурманов рассказал Федеральному агентству новостей, что последние дни артист провел в больнице. По словам Фурманова, Караченцов умирал три дня, причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Автор: Василий Котов
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