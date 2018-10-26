Сирия: разрушенные боевиками школы восстанавливают в Эль-Кунейтре

Дамаск, 26 октября. В освобожденных школах в сирийской провинции Эль-Кунейтра снова начались уроки. Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) побывал на месте событий.

Процесс обучения в учебных заведениях Эль-Кунейтры стартовал несмотря на то, что часть школ все еще остается разрушенной. Сейчас над восстановлением зданий работают местные ремонтные бригады.

Большая часть из этих школ пострадала от рук террористических группировок, которые долгие годы держали в страхе всю провинцию. Как правило, классы, в которых раньше обучались дети, они использовали в качестве собственных штабов и складов для хранения оружия.

Корреспондент ФАН побывал на месте событий и пообщался с местными жителями:

«Мы находимся в школе Расм аль-Хавалед. Слава Аллаху, до сих пор образовательный процесс в этой школе продолжается. В этом плане все хорошо. Не просто хорошо, но даже отлично. Но вот сама школа в плохом виде, и тут нам нужна помощь. Местные жители и родители обучающихся тут детей собрались сегодня, чтобы начать чинить двери и окна. Как вы видите, там власти установили танкер воды, а жители сами убрали от мусора площадку и туалеты», — рассказала одна из женщин.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о процессе восстановления электричества в сирийской провинции Эль-Кунейтра. Последние семь лет люди были вынуждены жить в буквальном смысле под свечами. Однако после прихода сирийской правительственной армии, жизнь в Эль-Кунейтре начала налаживаться.

Сейчас в провинции продолжаются работы по восстановлению линии электропередач. Совместно с главной компанией уже удалось восстановить более 3,5 км линии среднего напряжения и 2,5 км линий низкого напряжения. Напомним, что восстановление сетей электроснабжения, разрушенных незаконными вооруженными группировками в провинции Эль-Кунейтра, стартовало летом 2018 года.