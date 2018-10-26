Никто не сыграет графа Резанова так, как Караченцов — Жириновский

Москва, 26 октября. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выразил соболезнования в связи со смертью советского и российского актера Николая Караченцова. По словам политика, исполнить роль графа Резанова в рок-опере «Юнона и Авось» так, как это делал Караченцов, не сможет никто.

«Народная любовь к нему была так сильна, что сообщение о кончине Николая Петровича потрясло миллионы. Кто из нас еще в советские годы не мечтал пробиться в «Ленком» на Караченцова, на «Юнону и Авось»? Никто не сможет повторить такого исполнения, такой проникновенный голос», — написал Жириновский в Telegram.

Напомним, в пятницу стало известно, что на 74-м году жизни скончался известнейший театральный и киноактер Николай Караченцов. В интервью Федеральному агентству новостей об обстоятельствах смерти артиста рассказал руководитель театра имени Андрея Миронова «Русская антреприза» Рудольф Фурманов. По словам жены актера Людмилы Поргиной, народного артиста РСФСР похоронят в Москве на Новодевичьем кладбище.

Отметим, Караченцов исполнял роль графа Николая Резанова в рок-опере «Юнона и Авось» режиссера Марка Захарова с 1981 по 2005 год.