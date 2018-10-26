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«Не бойся, все будет хорошо»: стали известны последние слова Караченцова

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«Не бойся, все будет хорошо»: стали известны последние слова Караченцова

Москва, 26 октября. Стало известно, что сказал артист Николай Караченцов своей супруге перед смертью. Слова актера приводят некоторые telegram-каналы.

«Не бойся, все будет хорошо, мы с тобой венчанные. Господь с нами», — сказал артист своей супруге перед смертью.

Николай Караченцов был женат всего один раз: его избранницей стала артистка Людмила Поргина. В 1975 году пара расписалась. У Поргиной и Караченцова есть один сын.

Напомним, Николай Караченцов скончался утром 26 октября. Последний год актер боролся с онкологическим заболеванием. Как стало известно Федеральному агентству новостей, Николая Караченцова похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве.

Автор: Регина Пак
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