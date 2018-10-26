«Керченский стрелок» смоделировал место будущего преступления в Doom

Керчь, 26 октября. Так называемый «керченский стрелок» Владислав Росляков смоделировал колледж, в котором учился, в компьютерной игре Doom.

Следователи, которые занимаются керченской трагедией, обнаружили в сумке Рослякова флешку, на которой были записаны довольно неожиданные файлы. Как оказалось, студент перед событиями 17 октября сделал фотоколлаж. Скриншот из игры Doom он сделал фоном и наложил на него изображения коридоров и помещений Керченского политехнического колледжа. Таким образом, «керченский стрелок» смоделировал предстоящие события, передает «Ридус».

«Владислав Росляков был поклонником серийных маньяков, мечтал превратить свой колледж в арену из шутера Doom и сжечь его после бойни» , — пишет «Коммерсант».

Напомним, 17 октября, по версии следствия, Росляков расстрелял людей в колледже и устроил взрыв. В трагедии погибли 21 человек, десятки пострадали. Многие местные жители при этом убеждены, что у «керченского стрелка» были сообщники, передает «Свободная пресса».