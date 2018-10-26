«Мира не будет»: Соловьев объяснил американцу, что случится после ответа РФ на ядерный удар США

Москва, 26 октября. Российский телеведущий Владимир Соловьев объяснил американскому эксперту последствия ответа России в случае нападения США.

Американский эксперт Николай Злобин заявил, что в случае ядерного удара США Москва не сможет ответить из-за того, что подлетное время ядерных ракет к России составляет 30 минут.

«У руководства будет очень мало времени на принятие решений», — заявил Злобин.

Соловьев напомнил эксперту, что Москва, в отличие от Вашингтона, обладает уникальной системой ответа на ядерный удар. Ответ последует, даже если системы управления стратегическим оружием будут уничтожены, подчеркнул телеведущий.

«Не надо никаких анализов и выводов. Мира не будет при нападении», — заявил Соловьев.

Ранее российский экономист, востоковед и глава Института Ближнего Востока Евгений Сатановский рассказал, как убедить Вашингтон отказаться от идеи ядерного удара по России. По его словам, американские власти не рискнут нападать, если увидят современные системы вооружения, про которые говорил российский президент Владимир Путин в марте 2018 года. Он подчеркнул, что никто не захочет проверить на себе реальное воздействие этого оружия.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия будет готова ответить на удар в случае действий агрессора. По словам политолога Владимир Корнилова, заявление Путина по ядерной тематике является очень своевременным. Эксперт в программе «60 минут» подчеркнул, что западные страны ведут активную кампанию о якобы «преувеличенных последствиях ядерного удара». В связи с этим заявления Путина стали своевременным предупреждением Западу.