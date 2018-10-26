«Кошмар, все кошмар»: Ярмольник выразил соболезнования родным и близким Караченцова

Москва, 26 октября. Советский и российский актер театра и кино, продюсер, теле- и радиоведущий Леонид Ярмольник скорбит из-за смерти коллеги Николая Караченцова. Об этом он рассказал изданию iReactor.

По словам Ярмольника, в последние годы Караченцова опекала жена. Он выразил соболезнования всем родным и близким артиста.

«Кошмар, все кошмар. Бедный Колька. Слава богу, что в последние годы его так сильно опекала и любила жена. Царство ему небесное», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Караченцов умер в пятницу за день до своего дня рождения. 27 октября ему должно было исполниться 74 года. В 2005 году актер попал в крупное ДТП и получил черепно-мозговую травму.

В последние два дня состояние актера оценивалось как тяжелое. Напомним, у него были проблемы с почками, что и стало причиной смерти. Прощание с Караченцовым пройдет в «Ленкоме» в Москве.