Москва, 26 октября. В России нет украинцев, осужденных за политические взгляды и убеждения, заключенные в РФ граждане Украины несут наказание за противозаконные действия, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Она отметила, что в российских учреждениях уголовно-исполнительной системы находится много украинцев, однако они осуждены за преступления – убийства, терроризм, шпионаж, кражи, распространение наркотиков.

«Никто из них не осужден за свои политические взгляды или убеждения, за публикацию или высказывания своего мнения. Только — за совершенные противозаконные действия», — подчеркнула Москалькова в беседе с «Комсомольской правдой».

Она отметила, что политика к приговорам гражданам Украины никакого отношения не имеет. Об этом омбудсмен сообщила, комментируя позицию украинца Олега Сенцова, который в 2015 году был приговорен к 20 годам колонии строгого режима за организацию диверсионной группы и проведении терактов в Крыму.

Москалькова рассказала, что встречалась с Сенцовым, который объявил голодовку в поддержку якобы существующих в РФ политзаключенных. По словам омбудсмена, она пыталась убедить его, что отказ от еды не лучший способ защиты прав человека. Кроме того, Москалькова напомнила, что украинец может обратиться к президенту РФ с просьбой о помиловании, но делать этого не хочет.

Ранее сообщалось, что Европарламент присудил осужденному за подготовку терактов Сенцову правозащитную премию имени Андрея Сахарова.