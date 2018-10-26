«Коля, Коляся, мой друг»: кинорежиссер Бортко назвал Караченцова воплощением самой жизни

Москва, 26 октября. Российский кинорежиссер, сценарист, депутат Государственной думы России Владимир Бортко заявил, что актер театра и кино Николай Караченцов был «воплощением самой жизни, которая может быть».

«Николай Петрович — для меня он Коля, Коляся, мой друг, замечательный актер. Он просто воплощение самой жизни, которая может быть», — заявил режиссер в беседе с Федеральным агентством новостей.

Караченцов сыграл главные роли в фильмах режиссера Бортко «Цирк сгорел, и клоуны разбежались», «Удачи вам, господа».

По словам режиссера, он предлагал Караченцову исполнить в фильме «Собачье сердце» роль Шарикова. Бортко, отметив, что на пробах артист замечательно вошел в образ, напомнил, что в картине не сыграл, потому что «был слишком живым замечательным актером».

«Его любили многие женщины, мужчины, вокруг него всегда было много народа. Ну что делать, все мы смертны», — добавил он.

Бортко искренне скорбит по Карачецову.

Напомним, народный артист РСФСР Николай Караченцов ушел из жизни на 74-м году жизни утром в пятницу, 26 октября. Он не дожил до своего дня рождения один день.