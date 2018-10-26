Есть только одна сверхдержава: эксперт объяснил Горбачеву, почему не может быть новой гонки вооружений

Бывший президент Советского союза Михаил Горбачев выразил уверенность, что выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) является объявлением новой гонки вооружений. Об этом он написал в колонке New York Times.

«Была объявлена новая гонка вооружений», — отметил экс-президент.

По мнению Горбачева, выход Соединенных Штатов из договора РСМД — «не первая жертва милитаризации международной обстановки», так как в 2002 году Вашингтон в одностороннем порядке вышел из договора по противоракетной обороне, а в 2018 году разорвал ядерную сделку с Ираном и возобновил против него санкционное давление.

«Военные расходы взмыли на астрономический уровень и продолжают расти», — заключил Горбачев.

С мнением экс-президента СССР не согласен политический аналитик интернет–издания Politrussia Роман Романов, который в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что в настоящее время новая гонка вооружений невозможна по определению.

«Как мне кажется, новой гонки вооружений просто не может происходить, поскольку у нас в данный момент есть только одна сверхдержава. Ну, возможно Китай еще подтягивается. А все что происходит - это военный попил Трампа (президент США Дональд Трамп — Прим. ФАН). Он же ранее обещал, что будет наращивать военный бюджет, что появится новый оборонный заказ, что он нагрузит оборонные предприятия страны и для этого нужен определенный повод. И вот этот повод появляется», - поясняет эксперт.

Трамп инициирует односторонний выход США из ДРСМД, начинает разработку новых ракет средней дальности, заявляет о выходе страны из ядерной сделки, что в свою очередь позволяет ВПК США создавать новые ядерные боеголовки и их носители, открыто говорит о модернизации ядерной триады.

«Трамп просто выполняет свои предвыборные обещания. Для него это просто решение своих внутриполитических проблем и отчасти, возможно выделение денег спонсорам, которые когда-то поддержали его предвыборную кампанию. Он же связан с оборонным сектором, как и многие республиканцы», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, Дональд Трамп ранее заявил, что США не намерены соблюдать положения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, так как Москва его якобы нарушает. По словам лидера Соединенных Штатов, Вашингтон будет расширять свой ядерный арсенал пока остальные страны (Россия и Китай) «не придут в себя».