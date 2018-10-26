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Суд отклонил кассационную жалобу Telegram о блокировке

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Суд отклонил кассационную жалобу Telegram о блокировке

Москва, 26 октября. Мосгорсуд отказал руководству мессенджера Telegram в передаче его кассационной жалобы на блокировку на рассмотрение президиума городского суда, сообщили в суде.

«Суд отказался передавать жалобу на рассмотрение в президиум», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря суда Ульяну Солопову.

Как стало известно, определение кассационной инстанции было вынесено 9 октября.

Напомним, Роскомнадзор через суд добился постановления о блокировке Telegram в России. Руководство мессенджера отказалось предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. В компании заявили, что технически сделать это невозможно. Глава Роскомнадзора Александр Жаров назвал слова руководства Telegram об этом лукавством. 

Автор: Дарья Смолина
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