Большая утрата: Ефремов отреагировал на смерть Караченцова

Москва, 26 октября. Российский актер Николай Караченцов скончался в пятницу утром в одной из столичных больниц. Актер Михаил Ефремов отреагировал на это трагическое событие.

По его словам, смерть Караченцова является большой утратой.

«Это очень печально, это большая утрата», — заявил Ефремов в беседе с Nation News.

Ранее друг Николая Караченцова Рудольф Фурманов рассказал о последних днях жизни актера. В беседе с Федеральным агентством новостей актер «Ленкома» Дмитрий Певцов поделился воспоминаниями о Караченцове.