Киев, 26 октября. Заявление заместителя главы ОБСЕ на Украине Александра Хуга об отсутствии доказательств так называемого «российского вмешательства» на юго-востоке вызвало волну гнева украинских политиков.

В интервью Foreign Policy Хуг констатировал, что международные наблюдатели миссии не нашли следов так называемого «российского вмешательства», о котором так часто заявляют в Киеве.

«Мы не увидели на Востоке Украины прямых доказательств российского вмешательства», — констатировал он.

Это разгневало украинцев. Сидящие в Киеве политики были возмущены этими словами, ведь они опровергают все их обвинения, которые звучат в адрес Москвы.

«Я извиняюсь, а это только я вижу тут явные признаки шизофрении или они уже это не скрывают?» — написал на своей странице в соцсети депутат Рады Мустафа Наем.

Общественный деятель Семен Кабакаев обратил внимание на помощь России народным республикам Донбасса и добавил, что это якобы доказывает необъективность заявления Хуга.

«Интересная такая организация!» — заявил он и добавил, что, по его мнению, в ОБСЕ, ни в другой миротворческой миссии не должны состоять представителей советских стран.

Напомним, украинские власти регулярно обвиняют Москву в так называемой «агрессии», однако за все годы этих заявлений они так и не смогли представить доказательства своих слов. Россия отвергает все обвинения. В Кремле неоднократно напоминали, что РФ выступает лишь как гарант минских соглашений, призванный урегулировать мирным путем ситуацию в Донбассе, а не является участником конфликта.