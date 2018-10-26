Прощание с Караченцовым пройдет 29 октября в московском театре «Ленком»

Москва, 26 октября. Прощание с народным артистом РСФСР Николаем Караченцовым, который умер в пятницу в Москве, пройдет 29 октября в «Ленкоме». Об этом рассказал директор театра Марк Варшавер.

По его словам, прощание с актером пройдет в московском театре «Ленком». Попрощаться с Караченцовым можно будет 29 октября. Варшаваер также уточнил, что идет в театр, в котором сегодня будет решать вопрос похорон.

Как пишет ТАСС, в пятницу Караченцов скончался за день своего 74-летия. В 2005 году он попал в ДТП, в котором получил тяжелую черепно-мозговую травму.

Последние два дня актер был в тяжелом состоянии. Напомним, он известен зрителям по ролям в фильмах «Белые росы», «Человек с бульвара Капуцинов», «Собака на сене» и другим. Среди театральных работ поклонники, в первую очередь, отмечают спектакль «Юнона и Авось».