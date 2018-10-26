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Экономика

«Доллар станет жертвой»: американский финансист предсказал крах экономики США

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«Доллар станет жертвой»: американский финансист предсказал крах экономики США

Москва, 26 октября. Американский финансист Питер Шифф предсказал крах экономики США. По его словам, самой большой жертвой грядущего обвала станет доллар. Эксперт призвал государства как можно скорее снижать свою зависимость от национальной валюты США.

«Доллар станет самой большой жертвой наряду с американским уровнем жизни. Необходимо как можно быстрее снижать свою зависимость от национальной валюты США», — сказал Шифф в беседе с англоязычной редакцией RT.

Свой прогноз финансист объяснил недавним обвалом американского фондового рынка, когда ключевые индексы откатились к уровню конца 2017 года. По мнению Шиффа, произошедшее может свидетельствовать о приближении более серьезной катастрофы.

«Доллар станет жертвой»: американский финансист предсказал крах экономики США

Эксперт приветствовал попытки ряда стран обезопасить свою экономику и снизить зависимость от американской валюты. Политику России в этом направлении Шифф назвал рациональной. Также финансист предположил, что пережить финансовую катастрофу поможет золото, которое в настоящее время растет в цене.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал необходимость снизить зависимость российской экономики от доллара. В середине октября стало известно, что правительство РФ засекретило план дедолларизации отечественной экономики. Ранее стало известно, что Россия значительно сокращает вклады в гособлигации США.

Автор: Василий Котов
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