«Порошенко — классическая «шестерка»: экс-депутат Рады разъяснил позицию Киева по Азовскому морю

Депутат Верховной рады Украины, член фракции «Блок Петра Порошенко» Вадим Денисенко считает тупиковым для Киева разрыв договора с Россией по Азовскому морю. Свою позицию нардеп озвучил в эфире телеканала «112 Украина».

«Разорвать договор о совместном использовании Азовского моря де-факто невозможно. Так мы сами себя загоняем в тупик в европейских судах и в своих дальнейших действиях на дипломатическом и юридическом фронте», — подчеркнул Денисенко, тем не менее призывая наращивать группировку украинских военно-морских сил на Азове.

Экс-депутат Верховной рады, известный украинский политик и общественный деятель Владимир Олейник считает, что провокационное поведение Киева в ситуации с Азовским морем имеет единственную цель — не дать забыть о себе на Западе.

«Они [киевские власти] постоянно ищут и будут все время искать поводы, чтобы максимально обострить ситуацию и спровоцировать очередной конфликт, — отметил Олейник в комментарии Федеральному агентству новостей. — В 2014 году [во время госпереворота] они разожгли костер ненависти, и теперь в этот костер нужно постоянно подбрасывать поленья. Тема Донбасса уже приелась, теперь они взялись за томос [попытки добиться автокефалии] и Азовское море. Они постоянно сами создают новые точки конфликта и сразу обращаются к мировому сообществу, заявляя, что, дескать, их — таких красивых, пушистых и правильных — обижает Россия».

При этом Киев постоянно раздувает свою значимость, в том числе в военной области, напомнил экс-депутат Рады.

«Они постоянно преувеличивают свои возможности, — заявил Олейник. — Они угрожают своими военно-морскими силами, которые на самом деле не существуют, а также сухопутными, утверждая, что в случае конфликта могут оказать серьезное сопротивление. Все это напоминает мне фильм «Свадьба в Малиновке», когда пан атаман Грициан Таврический заявляет: «Вы мне тут шутки не шутите! У меня цельная конная дивизия в монастыре стоит!»

По словам экс-депутата Рады, поведение президента Украины Петра Порошенко напоминает поведение этого опереточного атамана.

«Все это, повторю, делается для того, чтобы весь западный мир, который сегодня, к сожалению, идет в фарватере политики Соединенных Штатов Америки, в том числе все международные организации — и ООН, и Европарламент, — участвовал в этих провокациях», — подчеркнул собеседник ФАН.

Олейник напомнил, что накануне Европарламент принял резолюцию, осуждающую Россию за якобы «враждебные» действия в Азовском море.

«Мы не можем говорить об Украине как о государстве — это просто территория. Мы не можем говорить о власти на Украине — это не власть, а банда, точнее — такая, знаете, «шестерка», которая бегает и обслуживает интересы международных негодяев. Так вот, Порошенко в международной политике — это классическая «шестерка», — объяснил позицию Киева по Азовскому морю Владимир Олейник.

Азовское море совместно используется Украиной и Россией на основании договора от 2004 года, ратифицированного обеими странами. В этом документе статус Азовского моря обозначен как внутренние воды РФ и Украины. В 2012 году страны также заключили соглашение о безопасном мореплавании в Азовском море и Керченском проливе.