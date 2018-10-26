Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Хазанов назвал Караченцова яркой индивидуальностью на театральном небосклоне

258
0 Оставить комментарий

Хазанов назвал Караченцова яркой индивидуальностью на театральном небосклоне

Москва, 26 октября. Актер театра и кино Геннадий Хазанов назвал артиста Николая Караченцова яркой индивидуальностью на театральном небосклоне.

«Очень яркая индивидуальность на театральном небосклоне», — заявил в интервью Федеральному агентству новостей Хазанов.

Хазанов назвал Караченцова яркой индивидуальностью на театральном небосклоне

По словам Хазанова, у него были прекрасные отношения со звездой фильма «Юнона и Авось», хотя они никогда не играли на одной сцене.

«У Коли [Николая Караченцова] вообще редкая индивидуальность героя, и неслучайно легендарная «Юнона и Авось» прежде всего ассоциировалась с Николаем Караченцовым», — констатировал актер.

Хазанов подчеркнул, что Караченцов был одним из ключевых актеров московского «Ленкома».

Напомним, Николай Караченцов скончался утром в пятницу, 26 октября. Артиста похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве. Супруга актера Людмила Поргина сообщила, что у мужа в процессе лечения болезни не выдержали почки.

Автор: Анна Клименко
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое