Хазанов назвал Караченцова яркой индивидуальностью на театральном небосклоне

Москва, 26 октября. Актер театра и кино Геннадий Хазанов назвал артиста Николая Караченцова яркой индивидуальностью на театральном небосклоне.

«Очень яркая индивидуальность на театральном небосклоне», — заявил в интервью Федеральному агентству новостей Хазанов.

По словам Хазанова, у него были прекрасные отношения со звездой фильма «Юнона и Авось», хотя они никогда не играли на одной сцене.

«У Коли [Николая Караченцова] вообще редкая индивидуальность героя, и неслучайно легендарная «Юнона и Авось» прежде всего ассоциировалась с Николаем Караченцовым», — констатировал актер.

Хазанов подчеркнул, что Караченцов был одним из ключевых актеров московского «Ленкома».

Напомним, Николай Караченцов скончался утром в пятницу, 26 октября. Артиста похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве. Супруга актера Людмила Поргина сообщила, что у мужа в процессе лечения болезни не выдержали почки.