«Один у нас был только такой человек»: Певцов поделился воспоминаниями о Караченцове

Москва, 26 октября. Российский актер Николай Караченцов умер в Москве на 74-м году жизни. В беседе с Федеральным агентством новостей актер театра «Ленком» Дмитрий Певцов прокомментировал это печальное событие.

«Николай Петрович, помимо того, что он блистательный русский артист, он еще и любимец театра «Ленком». Петрович, Петрович — это один у нас был только такой человек, которого мы могли так называть», — рассказал Певцов в интервью ФАН.

Он подчеркнул, что Караченцов являлся создателем спектакля «Юнона и Авось» наряду с режиссером Марком Захаровым, композитором Андреем Рыбниковым, а также поэтом Андреем Вознесенским.

«Он такой же его создатель, как и эти великие люди. Именно его энергия, его вокальное мастерство и обаяние сыграло важнейшую роль, в том, как в итоге получился спектакль», — заявил Певцов.

Он подчеркнул, что для него Караченцов — единственный неповторимый исполнитель роли Резанова в спектакле.

Ранее супруга Николая Караченцова рассказала, где похоронят актера.