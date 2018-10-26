Мы беззащитны перед ней: супруга Караченцова рассказала об убившей актера болезни

Людмила Поргина, жена Николая Караченцова, рассказала корреспонденту Федерального агентства новостей о том, какими были последние дни любимого актера. За несколько дней до смерти она сообщила, что они второй месяц борются с воспалением легких, ставшим осложнением на фоне онкологии.

«Мы в больнице лежим с Колечкой, боремся. Воспаление легких — вот такая у нас беда. Никак не пройдет. Уже второй месяц пошел, как мы здесь лежим», — говорила Людмила Поргина еще 22 октября.

Тогда она отмечала, что прогнозы о состоянии здоровья Николая Петровича делать сложно.

«Тут спрогнозировать состояние сложно. У него же онкология в легком, ее облучили в Тель-Авиве, и она стала разлагаться, а вырезать ее мы не можем. Получается, что мы как бы беззащитны перед ней. И она дает вот это воспаление бесконечное. Не знаю прогнозов. Даже врачи не могут ничего спрогнозировать, говорят, что сами не ожидали от нее такой гадости. Так что просто боремся, телевизор смотрим, чаи пьем, разговариваем, друзья приезжают. Боремся, не сдаемся. Как Господь сделает, так и будет», — рассказывала супруга Николая Караченцова.

О смерти популярнейшего в России и на постсоветском пространстве актера стало известно утром в пятницу, 26 октября. Близкий друг Николая Караченцова, руководитель театра имени Андрея Миронова «Русская антреприза» Рудольф Фурманов подтвердил Федеральному агентству новостей, что актер умирал в больнице.

«Три дня он умирал. Отказали почки и все. Он в больнице умирал. У него онкология была, понимаете», — сказал Рудольф Фурманов.

Неоперабельный рак легкого у Николая Караченцова диагностировали в сентября 2017-го.

Всенародный любимец российских зрителей, народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии РФ Николай Караченцов умер за день до своего 74-летия.

В 1967 году он с отличием окончил Школу-студию МХАТ и попал по распределению в Московский театр имени Ленинского комсомола («Ленком») в числе десяти лучших выпускников. В «Ленкоме» Караченцов так и остался.

Начинал театральную карьеру, исполняя роли молодых, динамичных героев. Всенародную любовь ему принес образ графа Резанова в рок-опере «Юнона и Авось».

В кино Николай Караченцов стал сниматься с 1967 года, сыграв более чем в сотне фильмов. Среди них — «Старший сын» (1975), «Собака на сене» (1977), «Приключения Электроника» (1979), «Дом, который построил Свифт» (1982), «Человек с бульвара Капуцинов» (1987).

13 лет назад Караченцов попал в серьезное ДТП и получил тяжелую травму головы, после которой так и не смог восстановиться, чтобы вернуться на сцену «Ленкома». Его супруга Людмила Поргина посвятила себя заботе о муже до самых его последних дней.

Федеральное агентство новостей выражает глубочайшие соболезнования Людмиле Андреевне, всем родным и близким Николая Караченцова.