Разгневанная пациентка в Омске избила врача клавиатурой до сотрясения мозга

Омск, 26 октября. Жительница Омска, требуя провести ей не указанное в направлении ультразвуковое исследование, ударила клавиатурой врача по голове, сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

Ранее в местных СМИ появилась информация, что 47-летняя пациентка ударила клавиатурой по голове врача за отказ провести процедуру. По предварительным данным, инцидент случился в среду, 24 октября. Женщина-врач получила сотрясение мозга, сообщил «Ридус».

В управлении отметили, что следователи начали вести доследственную проверку на основе информации об избиении врача, размещенной в СМИ. В ходе проверки сотрудники следственного комитета установят все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.