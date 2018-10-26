«Лучше мыть туалеты в Германии»: сбежавшие из страны украинцы не хотят возвращаться домой

Берлин, 26 октября. Сбежавшие в Германию молодые украинцы признались, что не хотят возвращаться на родину. Эмигранты не скрывают, что боятся, ведь они там любого мужчину могут отправить на войну. Но они не хотят воевать: «Лучше мыть полы в Германии».

По словам Романа Петренко, на родине им все время твердят об украинских ценностях и что все должны за них сражаться.

«И я спрашиваю себя: какие такие ценности я должен защищать?» — недоумевает он.

В беседе с журналистом немецкой газеты Die Tageszeitung, Роман признается что скучает по своей родной деревне в Львовской области но предпочитает жить на птичьих правах в Германии, от одной визы до другой, лишь бы не возвращаться назад.

Раньше он убирался в виллах в районе Целендорф, а по ночам мыл полы в турецких закусочных. Сейчас подрабатывает в ларьке, торгующем гамбургерами в Веддинге.

Пусть лучше моет туалеты у турков, главное, что живет

Мать Романа говорит, что не пережила бы смерть сына. Каждый раз, в новостях передают сводки из зоны боевых действий в Донбассе, она с содроганием думает, что среди погибших солдат ВСУ мог быть и ее Роман. Поэтому она рада, что он смог сбежать из страны, и неважно, что он моет туалеты в кафе у турков. Главное, что он жив.

Как отмечает газета, с начала так называемой антитеррористической операции в Донбассе, которую киевские власти начали против ДНР и ЛНР, оттуда сбежали 2,8 млн украинцев. Более миллиона человек и вовсе покинули страну. Многие из эмигрантов, как и Роман, хотели избежать призыва в украинскую армию.

Петренко рассказал, что во время учебы в университете на родине, он мог получить отсрочку от обязательной службы в армии, но его родственники посоветовали ему получить военное образование. Родителя очень хотелось, чтобы сын потом работал в органах внутренних дел.

За два года подготовки на военной кафедре в университете он стал младшим лейтенантом. Каждый четверг он обязан был являться в казарму, надевать военную форму. Имея звание младшего лейтенанта, Петренко должен был готовить солдат к войне, которая в том момент уже становилась реальностью.

Контрактники поневоле

Вспоминая о Евромайдане, Роман признался, что в то время многие стремились попасть в зону АТО в качестве добровольцев, однако сейчас все изменилось и все меньше украинцев и украинок готовы жертвовать своей жизнью ради войны, которую ведут киевские власти против их мирных жителей народных республик.

Теперь ряды ВСУ насильно пополняют солдатами срочной службы, которых заставляют заключать контакты, поскольку срочника нельзя отправлять на фронт. Во время таких мобилизационных войн молодым людям вручают повестки прямо на улице.

Не получив диплом, Роман предпочел вернуться в Берлин. Он получил вид на жительство и стал работать волонтером, помогая соцработникам.

Облавы в поездах и на границах

Еще один украинец Станислав Крвальчук (настоящее имя изменено. - Прим. ФАН) вот уже три года живет во Франкфурте-на-Одере. По его словам, за все это время он только один раз побывал на родине, чтобы проведать мать. Несмотря на то, что очень скучает по ней, он боится ехать.

«Я знаю, что устраивают целые облавы в поездах и на границах, чтобы забрать парней в армию. Я боюсь ездить туда чаще», — признался молодой человек.

Станислав говорит, что не хочет иметь ничего общего с ВСУ. Когда он окончил университет, ему нужно было явиться в военкомат. Знакомые предупреждали, что если он этого не сделает, его «точно призовут и пошлют в зону конфликта». С одним из его знакомых поступили именно так. Из зоны АТО он так и не вернулся.

Вместо военкомата Ковальчук сбежал из страны.

«Я живу в подвешенном состоянии, меня не найдешь. Мне повезло, что я сразу уехал в Германию», — радует он.

В тот единственный раз, когда украинец приезжал к матери в родную деревню, он чувствовал, что за ним наблюдают, ведь на улицах он был единственным молодым мужчиной. Ему казалось, что все молча осуждают его за то, что он не на фронте.

Не та страна, которой можно гордиться

Однако Станислав подчеркивает что совесть его совсем не мучает.

«Я не понимаю за какие ценности я должен сражаться. Для меня это не та страна которой можно гордиться», — подчеркивает молодой человек.

Кроме того, он признался, что является геем, а Украина, несмотря на стремление в Евросоюз и якобы приверженность европейским ценностям, крайне гомофобная страна.

«На Украине есть солдаты-геи, и они должны сражаться за страну, вообще не считающую их за людей», — поразился Станислав.

Сказки для голодных

Отметим, что уже и киевские власти признали, что масштаб эмиграции из страны достиг катастрофических масштабов. Однако боязнь оказаться сосланным воевать в Донбасс, является далеко не единственной причиной эмиграции. Людям просто не на что жить, негде работать и нечего есть. Цены на многие продукты уже сравнялись по уровню с европейскими, в отличие от уровня жизни и размера заработной платы.

Украинцы предпочитают покинуть родной дом и стать заробитчанами, чем влачить полуголодное существование, бесконечно слушая сказки о том, как страна вступит в ЕС, и все, как по мановению волшебной палочки, внезапно станет хорошо.

Хотя, как отмечают ранее украинские СМИ, у кое-кого уже и без членства в Евросоюзе, дела идут прекрасно. Так, к примеру, президент Украины Петр Порошенко за минувший год увеличил свое состояние на 10% и вошел в шестерку самых богатых жителей страны. Его состояние оценивается в 1,1 млрд долларов, а главным активом, приносящим доход, называется фабрика Roshen.