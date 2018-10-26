Google уволил 48 сотрудников за домогательства

Вашингтон, 26 октября. Американская компания Google уволила 48 сотрудников за два года из-за обвинений в сексуальных домогательствах.

Об этом стало известно из письма гендиректора компании Сундара Пичаи, которое было разослано сотрудникам.

13 уволенных сотрудников занимали высокие посты в компании. Никто из них после увольнения не получил выходного пособия.

В Google заявили, что компания придерживается жесткой позиции в отношении неподобающего поведения сотрудников. Пичаи отметила, что в Google принимают меры по каждой рассмотренной жалобе, Как сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на The New York Times,

Отметим, что Пичаи разослал письмо, после того как в издание New York Times написало, что в Google якобы выплатили создателю Android Энди Рубину 90 миллионов долларов после увольнения из-за обвинения в домогательствах.