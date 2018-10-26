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Супруга Караченцова рассказала, где похоронят актера

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Супруга Караченцова рассказала, где похоронят актера

Москва, 26 октября. Российского артиста Николая Караченцова похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве, сообщила Федеральному агентству новостей супруга актера Людмила Поргина.

Актер скончался 26 октября в 9 часов утра, уточнила Поргина.

«Мы боролись 13 лет, вы знаете, с аварией, год уже с онкологией. И всегда надеялись на чудо», — рассказала супруга Караченцова.

Она пояснила, что у супруга в процессе лечения болезни не выдержали почки.

В настоящее время они находятся в Красногорске. В пятницу, 26 октября, актера доставят в Москву. В настоящий момент идут переговоры с театром по гражданской панихиде. Актера похоронят на Новодевичьем кладбище.

Автор: Катерина Иванова
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