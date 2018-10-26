Вилами по воде писано: эксперт объяснил США, почему РФ нет смысла создавать нового «убийцу спутников»

Американская разведка предполагает, что к 2022 году Россия примет на вооружение новые ракеты, якобы способные сбивать спутники. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на собственные источники.

По словам сотрудников телеканала, ракета, замеченная на истребителе МиГ-31 в Подмосковье в минувшем сентябре, предназначается для перехвата разведывательных или ударных космических аппаратов на околоземной орбите.

Источник CNBS уверяет, что модернизированная версия российского самолета-перехватчика переносила лишь имитацию ракеты. Это делалось для того, чтобы отработать совместимость новейшего вооружения и воздушного судна. При этом американские журналисты утверждают, что учения стартовали в прошлом месяце и должны закончиться в среду.

В следующем году планируются учения с имитационными пусками с летательных аппаратов. Само оружие должно поступить на вооружение армии РФ приблизительно через четыре года. Военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в свою очередь уверен, что в разработке подобных типов вооружения нет никакого смысла, так как наземные комплексы противовоздушной обороны с задачей по уничтожению спутников на орбите справятся лучше.

«Здесь снова нужно вспомнить американский проект ASAT, который просуществовал достаточно недолго, потому что способ его выведения влетал армии в копеечку. Дело в том, что самолет должен набирать определенную высоту и только с нее запускать противоспутниковую ракету, а это порядка 10-15 километров. В свою очередь наземные ракетные комплексы с этой задачей справляются на порядок лучше, так как время их реакции меньше. Более того, ракеты комплексов ПВО летят со скоростью 4,5 метра в секунду, а вот самолет с подвешенной ракетой такую скорость вряд ли покажет», — поясняет эксперт.

Военный аналитик подчеркнул, что именно по этой причине американские военные отказались от продолжения проекта, несмотря на то, что довольно долго пугали Советский Союз уничтожением его спутников.

«Ну а если рассматривать те фотографии с МиГ-31 с подвешенной ракетой, то четких подтверждений, что это было именно противоспутниковое оружие, нет. Он просто таскал некий макет большого размера, который по габаритам похож на ракету комплекса «Кинжал». Однако никакой конкретики не было, это может быть ракета класса «воздух-земля» или «воздух-вода», в этом корпусе мог перевозиться комплекс разведывательного оборудования и т. д. Так что пока все вилами по воде писано», — заключил Алексей Леонков.

Напомним, в сентябре в подмосковном Жуковском был замечен истребитель-перехватчик МиГ-31, под фюзеляжем которого был замечен массивный, габаритный макет, который предположительно может быть ракетой авиационного комплекса противокосмической или противоспутниковой обороны нового типа.