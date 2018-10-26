Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Срочная новость
Николай Караченцов умер на 74-м году жизни
Читать Новость
Общество
  /  Обновлено: 

Три дня он умирал: Фурманов рассказал о последних днях Караченцова

53
0 Оставить комментарий

Три дня он умирал: Фурманов рассказал о последних днях Караченцова

Москва, 26 октября. В пятницу утром в СМИ появилась информация о смерти популярного российского актера Николая Караченцова. Его близкий друг, руководитель театра имени Андрея Миронова «Русская антреприза» Рудольф Фурманов подтвердил ее.

«Правда… Несколько минут назад его не стало», — сообщил Фурманов Федеральному агентству новостей.

По его словам, последние дни Николай Караченцов был в больнице.

«Три дня он умирал. Отказали почки и все. Он в больнице умирал. У него онкология была, понимаете», — сказал Рудольф Фурманов.

Николай Петрович Караченцов, народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии РФ ушел из жизни в 73 года. Неоперируемую раковую опухоль в левом легком у него обнаружили в сентябре 2017 года.

Автор: Марина Степанова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое