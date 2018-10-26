Сирия: ФАН побывал на выставке для родственников погибших на войне

Дамаск, 26 октября. Выставка сельских продуктов прошла в сирийской провинции Дамаск. Мероприятие было организовано специально для пострадавших в годы военного конфликта, передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

В рамках выставки были представлены изделия, сделанные руками женских мастеров. У каждого отдельного продукта была своя история создания. Ожидается, что выставка продлится в течение пяти дней. Всего на ней было представлено 300 различных проектов, распределенных по специальным павильонам. Среди пищевой промышленности на выставке были представлены молочные продукты, фрукты, овощи, множество видов варенья, мед, соки, сладости и выпечка.

Кроме того, были выделены отдельные павильоны для продажи косметики, керамической посуды, вязаных вещей, мыла, духов и многого другого.

В распоряжении нашего корреспондента оказалось видео с места событий:

Главная цель выставки — поддержка родственников сирийских военных, погибших или пострадавших в ходе боевых действий в сирийской республике.

В интервью ФАН местные женщины, участвующие в выставке, отметили, что организованная сирийскими властями выставка способствует экспорту фермерских товаров на рынок страны. Кроме того, проведение масштабного мероприятия в освобожденном Дамаске говорит о том, что Сирия снова восстала и остается непоколебимой даже во время кризиса.

Годы войны серьезно отразились на жителях Сирии. Женщины, оставшиеся без отцов, мужей и братьев, были вынуждены работать на износ и становиться главными кормильцами своих семей.

Напомним, что провинция Дамаск и ее окрестности была освобождена в конце мая 2018 года в рамках масштабной военной операции при участии сирийской правительственной армии и российской авиации.