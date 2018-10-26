«Взял быка за рога»: иностранные журналисты восхитились дипломатией Путина на встрече с Болтоном

Москва, 26 октября. Российский президент Владимир Путин провел встречу с помощником президента США Джоном Болтоном во вторник, 23 октября. Западные СМИ остались под впечатлением от дипломатии Владимира Путина.

Большое внимание американские журналисты уделили шутке Путина про американский герб. В CNN написали, что российский лидер сразу же показал, что инициатива на переговорах будет принадлежать России, и «взял быка за рога». В New York Post журналисты написали, что «Путин своей остротой уколол президента Трампа».

Также высказыванием Владимира Путина восхитились китайские журналисты. Издание Jqknews посчитало, что Путин «пошутил над эмблемой США».

Напомним, что российский президент Владимир Путин во время встречи с Джоном Болтоном обратил внимание на американский герб. На нем орлан с одной стороны держит 13 стрел, а с другой — оливковую ветвь. Она символизирует миролюбивую политику.

«Ваш орлан все оливки склевал, остались одни стрелы?» — пошутил российский лидер, намекнув, что внешняя политика США далека от миролюбивости.

На это Болтон ответил, что «не привез с собой оливковую ветвь».

«Так я и думал», — заявил Владимир Путин.

Отметим, что Путин и Болтон общались полтора часа. Помощник президента США по национальной безопасности назвал переговоры с российским президентом продуктивными и серьезными. Он подчеркнул, что Путин является экспертом в области контроля над вооружениями. Болтон подчеркнул, что обсуждал с российским лидером договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а также причины, по которым США могут выйти из него.