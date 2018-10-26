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США приостановили полеты F-35 из-за проблем с топливной системой

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США приостановили полеты F-35 из-за проблем с топливной системой

Москва, 26 октября. США приостановили полеты ряда истребителей F-35 из-за проблем с топливной системой. Об этом изданию Marine Times сообщили источники в управлении совместных программ Пентагона.

В американском оборонном ведомстве сообщили, что в ходе проверок самолетов была выявлена еще одна неисправность. По мнению экспертов, проверки требуют две трубы подачи топлива.

США приостановили полеты F-35 из-за проблем с топливной системой

Точное число истребителей, которые должны быть дополнительно осмотрены, в Пентагоне назвать отказались. Однако, по данным Marine Times, речь идет о порядка 20 самолетах, которые предназначались для Корпуса морской пехоты США.

Разработка новейших истребителей F-35 стоила США около полутора триллиона долларов. При этом СМИ регулярно сообщают о новых уязвимостях машины. В частности, F-35 оказались подвержены ударам молний.

Автор: Василий Котов
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