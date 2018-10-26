Руки прочь от «троллей»: американский адвокат обвинил минюст США в попрании конституции

В консервативном американском издании The Federalist вышла статья адвоката Адама Милла из Канзас-Сити (штат Миссури, США), в которой он критикует подход и принципы работы вашингтонского правосудия в т. н. расследовании «российского влияния» на выборы в этой стране. По мнению Милла, уголовное преследование министерством юстиции США российских граждан за создание постов в социальных сетях нарушает принципы свободы слова, закрепленные первой поправкой к конституции США. Милл, по сути, обвинил минюст США в том, что своим необоснованным преследованием граждан чужого государства он попирает собственную конституцию.

Способен ли этот «глас вопиющего в пустыне» остановить репрессивную американскую машину и заставить ее убрать руки прочь от «троллей»? И как России и российским гражданам реагировать на продолжающуюся «охоту на ведьм», проводимую в США?

«Тайный сговор» без состава преступления

Рассуждения Милла о юридической сущности уголовного преследования малоизвестной российской гражданки Елены Хусяйновой, оказавшейся в роли обвиняемой, начинаются с сухой констатации тщательно замалчиваемого факта. В действиях россиянки, указанных в обвинительном заключении, нет основной части любого обвинения — состава преступления!

Все дело в том, что обвинение со стороны минюста США основано на весьма специфическом понятии американского права, так называемом conspiracy, которое наиболее точно переводится на русский язык как «тайный сговор». В американском уголовном праве «тайный сговор» уже сам по себе является преступлением и может быть наказуем, однако есть тонкость: участники «сговора» должны прикрывать такими действиями другое уголовное преступление, которое запланировано этой группой к совершению в будущем. Милл иллюстрирует это простой аналогией: вы можете участвовать в «тайном сговоре» с целью вывезти своих подруг на пикник, но это не будет уголовным преступлением. Просто потому, что проведение пикника совершенно законно!

Отсюда Милл приходит к простому вопросу, адресованному минюсту: а какого рода активность, собственно говоря, прикрывала обвиняемая Хусяйнова, якобы участвуя в «тайном сговоре» против США и его правительственных органов?

Агенты — везде!

И вот тут в руках у министерства юстиции США — зияющий юридический вакуум: основные уголовные обвинения против Хусяйновой оказываются «пустой матрешкой»!

В чем заключаются эти обвинения? В том, что Хусяйнова, якобы осуществляя некие тайные платежи, а также регистрируя аккаунты в социальных сетях, размещавшие впоследствии политически ангажированные статьи и комментарии, нарушила американский Акт о регистрации иностранных агентов (Foreign Agents Registration Act, FARA).

Закон требует, чтобы иностранные агенты, представляющие в американской политике иностранные правительства, а также зарубежные физические и юридические лица, раскрывали свои занятия и источники финансирования, проходя регистрацию в минюсте США. Под политической активностью иностранных агентов понимается деятельность, направленная на изменение позиции федерального правительства Соединенных Штатов или «любой части населения» по поводу внутренней или внешней политики этой страны.

Однако в этой части «юридической матрешки» Милл находит вопиющий факт: положения FARA никогда не применялись к физическим лицам, находившимся за пределами национальной территории США. Иначе под определение «иностранного агента» попали бы вообще все граждане и организации из других стран, которые когда-либо высказывались о внутренней и внешней политике США и тем самым имели шанс изменить позицию хотя бы парочки американцев.

По итогам раскрытия этой части «матрешки» адвокат Милл делает неутешительный вывод: обвинения в нарушении закона FARA со стороны «агента» Хусяйновой — ровно такой же юридический нонсенс, как и «тайный сговор» с целью сокрытия факта нарушения FARA.

А как же свобода слова?

Последним актом юридического разбора со стороны Милла выступает центральная часть обвинения против «русских троллей» — влияние на выборы в США.

Согласно заключению Милла, тут уже речь идет о прямом игнорировании министерством юстиции положений первой поправки к конституции США. Эта поправка звучит лаконично: «Конгресс не должен издавать ни одного закона, относящегося к установлению религии либо запрещающего свободное ее исповедание, либо ограничивающего свободу слова или печати, или право народа мирно собираться и обращаться к правительству с петициями об удовлетворении жалоб».

Согласно духу и букве первой поправки, минюст США не вправе ограничивать американцев в том, какие новости им смотреть и читать. Автор статьи иллюстрирует свою точку зрения ключевым принципом свободы слова: «Если вы не защищаете оскорбительное высказывание, сделанное отвратительными людьми, то у вас вообще нет свободы слова».

Милл подчеркивает, что американский минюст начал установление контроля над свободой слова в США не с популярного либерального комика Джона Оливера, поливающего грязью американских политиков, не с американских защитников неонацистов и не с осуждения пастора Фреда Фелпса, который устраивал скандалы на похоронах ветеранов войны. Нет, целью минюста стала российская гражданка, действия которой якобы привели к «информированию населения США в определенном ключе», что якобы оказало влияние на президентские выборы.

По словам Милла, в таких действиях просто нет состава преступления: описываемые действия Хусяйновой укладываются в тот факт, что иностранцы так же, как и граждане США, должны иметь свободу слова, гарантированную на территории Америки всем зданием законов, выстроенным на основании первой поправки. Иначе в самом ближайшем будущем минюст США вполне может развязать аналогичные преследования уже против самих американцев.

Смерть первой поправки

За комментарием Федеральное агентство новостей обратилось к профессору Высшей школы экономики Александру Домрину.

«Скажу сразу: первая поправка к конституции США, которую выстрадали поколения простых американцев, сегодня фактически мертва, — подчеркнул эксперт в своем комментарии. — Но чтобы доказать ее нарушение со стороны правительственных органов и служб Соединенных Штатов, даже гражданину США в большинстве случаев надо будет дойти до Верховного суда США, который может принципиально вынести решение, признающее нарушение первой поправки. Но на такой путь может уйти и 40, и 50 лет».

По словам Домрина, такая ситуация сложилась в США по итогам последних десятилетий, когда вопросы «национальной безопасности», «борьбы с иностранным влиянием» или же просто политическая целесообразность последовательно сужали принципы свободы слова, столь характерные для предыдущей истории этой страны.

«Скорее всего, даже мне сегодня можно предъявить обвинения в нарушении FARA, — говорит Домрин. — Ведь я не просто высказывался на политические темы, находясь в США, я там преподавал в университетах, постоянно выкладывая студентам собственные оценки американской политики! Думаю, мне бы сегодня «впаяли» лет четыреста тюремного срока, раз уж россиянку Марию Бутину сегодня пытаются засадить за решетку на целых 15 лет».

Эксперт подчеркнул, что поворот в сторону ограничения свободы слова вполне прослеживается в высказываниях нынешнего советника президента Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона. Еще в январе 2011 года, не занимая на то время ключевых постов в правительстве, Болтон разместил программную статью «"Международное право" и американский суверенитет», в которой заявил, что любые положения международного права должны просто игнорироваться, если это мешает или вредит американским интересам. С другой стороны, подчеркивал Болтон, американское право надо пытаться всячески распространить на весь мир, с тем чтобы обеспечивать защиту интересов США, игнорируя местные законы и международные соглашения.

Нетрудно видеть, что именно такой подход «исключительного права сильного» сегодня исповедует нынешняя администрация Белого дома и подотчетное ему министерство юстиции США, добавил собеседник ФАН. Хотя формально Трамп и минюст находятся по разные стороны сюжета о «русских троллях», в главном они едины: если для пользы текущего момента можно наплевать на международное или даже собственное право, то пойти на это вполне допустимо.

«Я еще никогда не видел такого хамства, цинизма и беспредела по отношению к русским в США. Это прискорбно и удивительно для тех, кто знал и помнит другую Америку, гораздо более бережно и почтительно относившуюся к свободе слова и к собственным законам», — отметил Александр Домрин.

В сложившейся ситуации стоит держаться от нынешнего американского «правосудия» как можно дальше, добавил эксперт. Иначе любой неугодный нынешней американской власти человек просто окажется за решеткой — без какой-либо реальной надежды доказать свою невиновность.