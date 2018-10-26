USA Really предложило помощь новой жертве американской политической цензуры

Известная американская журналистка Мегин Келли лишилась контракта с крупной вещательной информацией NBC после обвинений в «расизме». Поводом для этого послужили ее высказывания об американской шуточной традиции «блэкфейс» — когда белые американцы раскрашивают на Хэллоуин лицо в черный цвет, а афроамериканцы могут раскраситься под белого человека. Когда журналистка заявила, что не видит в этой традиции «ничего особенного», ее обвинили в расизме.

Руководитель информационного агентства USA Really Александр Малькевич обратился к известной телеведущей с предложением помощи и сотрудничества, назвав ее «очередной жертвой беспрецедентной политической цензуры в США» — атаки на публичных лиц в Америке особенно усилились в преддверии выборов в Конгресс, до которых остались буквально две недели. Малькевич связал атаку на Келли с интервью, которые американская журналистка взяла у Владимира Путина в июне 2017 года.

«Я был шокирован, услышав в новостях об увольнении честного и принципиального журналиста Мегин Келли, — написал Малькевич на своей странице в Facebook. — Ужасно представить себе, что два интервью с президентом России могут превратить журналиста на Западе в изгоя. К счастью, теперь в США есть медиа, в котором мыслящий человек может высказывать и писать то, что считает правильным. Поэтому я предлагаю Мегин Келли присоединиться к команде USA Really».

В комментарии для Федерального агентства новостей главный редактор USA Really, член Общественной палаты РФ Александр Малькевич напомнил, что ФАН и USA Really регулярно освещают в своих публикациях «безобразную политическую цензуру» в США, которая особенно усилилась в преддверии выборов в Конгресс. Удар по Мегин Келли — закономерное следствие царящей в США атмосферы «охоты на ведьм», уверен журналист.

«Социальные медиа уже поставлены под контроль. Пришло время «дочистить» тех несогласных, то есть тех лидеров мнений, которые в традиционных медиа имеют вес, имеют популярность, — считает Малькевич. И легкой жертвой здесь, конечно, оказалась Мегин Келли — притом только на Facebook у нее больше миллиона подписчиков, ее шоу пользуется популярностью, она выпустила не так давно книгу — и в два счета человек остается без работы».

Если такое произошло со столь популярной телеведущей, предупредил журналист, то в настоящее время абсолютно любой американец может лишиться работы из-за единственного неосторожного высказывания — и нет сомнений в том, что настоящей причиной увольнения стал вовсе не вымышленный «расизм» Келли, а тот факт, что она не боялась публично выражать свои симпатии к России, которую правящая элита в США объявила главным врагом «Америки и всего цивилизованного мира».

«Она же была в России, на Петербургском экономическом форуме, дважды брала интервью у Путина — разумеется, такие «неблагонадежные» люди на крупнейших американских каналах не нужны, — уверен Малькевич. — Под любым предлогом человека отправляют «в расход».

Главред USA Really подтвердил, что готов принять в команду Мегин Келли.

«Я в ближайшие недели планирую в рабочей командировке находиться в США, готов с ней встретиться, обсудить условия», — отметил Малькевич.

Журналист и общественный деятель предупредил, что в ближайшие недели политическая и медиацензура в США будет только усиливаться — и настоящая антироссийская истерика начнется после выборов в Конгресс, в ходе которых к власти может прийти целый ряд радикально настроенных против России американских политиков.