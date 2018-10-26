Давить, пока не станут «более управляемыми»: киевский политолог объяснил цель атаки на телеканалы NewsOne и «112 Украина»

История с закрытием двух самых популярных информационных телеканалов на Украине — NewsОne и «112 Украина» — вот-вот войдет в решающую фазу. 20 октября вступило в силу постановление СНБО Украины, предписывающее ввести санкции против владельцев этих СМИ. А два дня назад генпродюсеры двух каналов ездили в Европарламент и вроде бы заручились поддержкой Брюсселя.

Впрочем, как сообщил корреспонденту Федерального агентства новостей киевский политолог, президент Петр Порошенко вряд ли решится столь грубо ударить по основам демократии — но вовсе не потому, что он опасается гнева Европы.

Постановление Верховной рады об обращении в СНБО по поводу введения санкций против телеканалов NewsОne и «112 Украина» вступило в силу 20 октября, когда документ был опубликован в официальной газете парламента «Голос Украины». С этого момента власти имеют формальное право в любой момент серьезно испортить жизнь телевизионщикам — список санкций, введенных Радой и СНБО, включает лишение каналов лицензий на вещание, запрет на использование ими радиочастот и блокировку активов.

Понятно, что все это создает на самих телеканалах нервную обстановку, располагающую к решительным действиям. Так, пару дней назад генпродюсеры Newsone и «112 Украина» Василий Голованов и Артем Марчевский нанесли визит в Европарламент. Там им удалось встретиться в кулуарах с вице-президентом ЕП Хейди Хаутала и подробно рассказать ей о давлении украинских властей на свободу слова — на примере введения санкций в отношении их телеканалов.

Хаутала, по словам генпродюсеров, в очередной раз подтвердила, что выступает за свободу слова и против закрытия телеканалов. Она подчеркнула — члены Европарламента будут «совместно отстаивать принципы свободы слова в каждой стране», и заверила, что будет лично следить за всеми судебными процессами и событиями вокруг двух телеканалов, и поднимать этот вопрос на встречах в формате «Европарламент — Украина».

Также Голованов и Марчевский сообщили — в Брюсселе проходит сбор подписей под петицией к Верховной раде Украины. Евродепутаты потребовали от украинских коллег отменить постановление о санкциях против «112 Украина» и NewsOne. Впрочем, пока эта петиция до Киева не дошла, и в случае чего депутаты вполне могут сделать вид, что «ничего ни от кого не получали».

Как заявил ФАН киевский политолог Олег Саакян, опальные телеканалы вряд ли будут закрыты Киевом, — но не потому, что Порошенко боится Европы.

«Если говорить о «112 Украина» и NewsOne, то оба этих телеканала, скорее всего, не будут закрыты, — считает Саакян. — На мой взгляд, вокруг них идет напряженная внутриполитическая игра. И первой целью этой игры, начатой Радой и поддержанной СНБО, было маркировать эти каналы как «пророссийские» и «опальные», — чтобы сделать их руководство более управляемым. Второй целью было повлиять на собственников этих каналов — в рамках «перегруппировки сил» перед президентской кампанией».

По поводу того, что позволяет ему столь уверенно утверждать, что телеканалы «112 Украина» и NewsOne продолжат вещание, Саакян сообщил — прежде всего, отсутствие в «черном списке» телеканала «Интер», к которому у националистов и властей не меньше, а скорее даже больше «вопросов», чем к этим двум каналам.

«С другой стороны, надо понимать — если сегодня на Украине власти хотят реально закрыть телеканал, то они вполне способны сделать это в рамках существующего правового поля — с помощью финансовой разведки, СБУ, Национального совета по телерадиовещанию, через различные проверки и т. д. — считает эксперт. — В конце концов, можно просто посредством налоговой проверки «с пристрастием» легко заблокировать работу каналов. Но ничего из этого арсенала мер применено не было. Таким образом, стало ясно, что цель — не закрыть «112 Украина» и NewsOne, а поставить их под контроль властей. То есть внести постановление Рады в СНБО, утвердить его на высшем уровне — и затянуть с какими-либо дальнейшими шагами. То есть дело не в результате, а в самом процессе».

По его мнению, в преддверии выборов-2019 ряд украинских СМИ, выражающих более «пророссийскую» позицию, чем «112 Украина» и NewsOne, действительно могут быть закрыты — например, судьбу разгромленного Киевом агентства РИА Новости Украина вполне может разделить информационный холдинг «Вести», в который входит ряд интернет-изданий, газета и радиостанция.

«Резкие предвыборные движения в отношении самых «неудобных» СМИ действительно могут быть предприняты властью, — считает Саакян. — И в этом случае они будут без истерик или паники восприняты украинским обществом. Однако говорить о тотальной зачистке СМИ не приходится, и даже те меры, которые уже предпринимаются властью в отношении масс-медиа, трудно назвать системными. В любом случае, «112 Украина» и NewsOne никакая зачистка явно не грозит».

Кстати, парадокс состоит в том, что оба телеканала в своих репортажах и передачах не сильно противоречили «официальной линии Майдана». Они, как правило, на чем свет стоит поносили Кремль, вовсю кричали о «российской агрессии», прославляли «евроинтеграционные устремления Киева» и приветствовали вступление Украины в НАТО.

Тем не менее иногда они «имели наглость» приглашать в свой эфир и брать интервью у оппозиционных политиков вроде Виктора Медведчука или Юрия Бойко, общественных деятелей и экспертов — наравне с прокиевскими политиками. Частыми гостями этих телеканалов были многие депутаты — которые, собственно, и голосовали за введение санкций.

Сегодня на Украине даже такой умеренный подход становится красной тряпкой для националистов — они чувствуют себя полноценными хозяевами страны и стремятся заткнуть рот любому, кто выражает точку зрения, отличную от их собственной. Так, одним из конкретных обвинений со стороны СНБО была использованные NewsOne формулировки «партия войны» и «партия мира», что расценивается националистами во власти как «клише российской пропаганды».

Вероятно, страх Порошенко и компании потерять свои посты после выборов-2019 заставляет их нервно реагировать даже на безобидные высказывания — поэтому ни одно украинское СМИ не может быть спокойно за свою судьбу во время начавшейся предвыборной кампании.