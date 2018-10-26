«Разбавляют и добавляют антибиотики»: в Киеве и Вашингтоне рассказали о перспективах молочного производства на Украине

Москва, 26 октября. Производство сырого молока на Украине будет сокращаться в 2018 сельскохозяйственном году. Об этом говорится в прогнозе министерства сельского хозяйства США.

Как уточнили в ведомстве, тенденция связана с низкой эффективностью домашних фермерских хозяйств на Украине. Кроме того, наблюдается существенное сокращение поголовья скота. По словам самих украинских фермеров, им невыгодно содержать коров из-за низких цен на молоко, в связи с чем многие сдают их на убой.

В документе американского ведомства говорится, что 73% сырого молока на Украине производится личными подсобными хозяйствами и только 27% выпускают агропромышленные предприятия. При этом в 2018 году ожидается сокращение производства молочной продукции в обоих секторах.

Американские эксперты уточнили, что для украинских личных подсобных хозяйств свойственны низкие траты, а также непродуктивность. А США подчеркнули, что молоко, в основном, производят для личных нужд, либо для продажи жителям близлежащих городов.

Как пишет RT, на основе украинской статистики также можно сделать вывод об уменьшении объемов молочного производства. В отчете Госстата говорится, что за январь — сентябрь 2018 года произведено 7,9 миллиона тонн сырого молока, что на 2% меньше по сравнению с тем же периодом 2017 года.

Как объяснил источник в министерстве аграрной политики и продовольствия Украины, эти цифры касаются молока второго сорта, от которого Украина должна отказаться, согласно правилам Европейского союза. Он также добавил, что селяне на Украине не соблюдают правила гигиены, разбавляют молоко и часто добавляют в него антибиотики. По его словам, качество продукта очень низкое.

Ранее эксперты предрекли Украине «молочные» бунты. Они заявили, что переход на так называемые «европейские стандарты» грозит Украине в самое ближайшее время «молочными» бунтами.

Киев должен будет запретить производителям закупать на селе у «частников» молоко в связи со вступившим в силу государственным стандартом Украины «Молоко-сырье коровье. Технические условия».

Все дело в том, что в Европе есть единый стандарт для сырья молока, нынешнее качество которого не подходит для старого света. Поэтому покупатели и предложили две гривны, так как сырье пойдет не для производства молочной продукции, а для казеина.

Сельчанам предложили «вариант», как можно и дальше зарабатывать на продаже молока. Надо доить корову не руками, а при помощи хорошего доильного аппарата, молоко тут же надо охлаждать до плюс четырех градусов и как можно быстрее доставлять в места переработки.

Киевские эксперты обсудили продолжающийся рост цен на основные продукты питания в стране и пришли к выводу: сегодня нормальная еда стала для многих граждан настоящей роскошью. Причин для этого множество, но самая плохая новость состоит в том, что нынешние власти не могут и не хотят предпринимать ничего, чтобы слегка облегчить состояние украинцев. По словам гендиректора Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, всего за год «шашлычный набор» подорожал почти на 30 процентов.