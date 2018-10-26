«Им надо не по столу, а по голове уже стучать»: эксперт объяснил, почему Путин лично контролирует нацпроекты

Москва, 26 октября. Президент России Владимир Путин вынужден сам контролировать выполнение национальных проектов, поскольку многие ответственные чиновники безынициативны, считает экономист Андрей Бунич.

По его словам, глава государства не может полагаться на исполнителей, и ему приходится лично контролировать, как чиновники выполняют полученные указания.

«Все остальные будут ждать, когда поступят какие-то указания, они начнут шевелиться», — пояснил Бунич в беседе с «Царьградом».

Эксперт отметил, что «ручное» управление — ситуация неидеальная, но неизбежная. Он обратил внимание, что высшее руководство страны не должно отвечать за каждую лампочку, вкрученную в подъезде.

«Так невозможно, так работать нельзя. Страна большая, много регионов. Как может президент все за всех делать?» — подчеркнул Бунич.

Экономист предположил, что российская бюрократическая машина слишком закостенела, и президент вынужден постоянно напоминать своим подчиненным, что они должны серьезно работать.