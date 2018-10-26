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Политика

Горбачев объявил о начале новой гонки вооружений

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Горбачев объявил о начале новой гонки вооружений

Москва, 26 октября. Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что заявление США о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) является началом новой гонки вооружений.

Горбачев выступил автором в специальной колонке для газеты New York Times, в которой он прокомментировал планы США выйти из ДРСМД, который он подписал более 30 лет назад.

«Была объявлена новая гонка вооружений», — убежден бывший президент Советского Союза.

Он напомнил, что ранее Вашингтон вышел из договора по ПРО, а в этом году  — из соглашения по иранской атомной программе.

«Военные расходы взмыли на астрономический уровень и продолжают расти», — добавил Горбачев.

Горбачев объявил о начале новой гонки вооружений

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон во время визита в Москву назвал преувеличением заявления о том, что возможный выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности может привести к новой гонке вооружений.

Автор: Катерина Иванова
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