Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Срочная новость
Николай Караченцов умер на 74-м году жизни
Читать Новость
Экономика

Эксперт оценил планы «Газпрома» оспорить штраф Украины в 6 млрд долларов

54
0 Оставить комментарий

Эксперт оценил планы «Газпрома» оспорить штраф Украины в 6 млрд долларов

Москва, 26 октября. Компания «Газпром» обратилась в международный арбитраж из-за решения антимонопольного комитета Украины. В Киеве решили оштрафовать российскую компанию на 6 млрд долларов за якобы нарушения на рынке транзита газа. Эксперт оценил шансы российской компании.

В российской компании назвали штраф несправедливым и необоснованным. Представители «Газпрома» подчеркнули, что правительства России и Украины подписывали множество документов о сотрудничестве в экономической сфере в рамках договора о Дружбе и добрососедстве от 1998 года. Однако украинский президент Петр Порошенко денонсировал этот документ, напомнили в «Газпроме».

Спорные ситуации между «Газпромом» и «Нафтогазом» всегда решались в международном арбитраже, рассказал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» доцент и политолог Николай Топорин.

По его словам, иск российской стороны будет рассматривать нейтральная сторона — Шведский коммерческий арбитраж. Эксперты изучат все документы, которые предоставят стороны. На их основании будет принято решение, отметил Топорин.

Он подчеркнул, что рассмотрение претензий занимает от одного до трех лет. Решение арбитража будет являться окончательным и обязательным к исполнению.

Отметим, что преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков заявил, что решение антимонопольного комитета Украины выдумано на пустом месте. По его словам, украинский комитет должен предъявлять претензии «Укртрансгазу», к которому «Газпром» обращается по организации транзита украинского газа.

Автор: Денис Коробейников
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое