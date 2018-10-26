Эксперт оценил планы «Газпрома» оспорить штраф Украины в 6 млрд долларов

Москва, 26 октября. Компания «Газпром» обратилась в международный арбитраж из-за решения антимонопольного комитета Украины. В Киеве решили оштрафовать российскую компанию на 6 млрд долларов за якобы нарушения на рынке транзита газа. Эксперт оценил шансы российской компании.

В российской компании назвали штраф несправедливым и необоснованным. Представители «Газпрома» подчеркнули, что правительства России и Украины подписывали множество документов о сотрудничестве в экономической сфере в рамках договора о Дружбе и добрососедстве от 1998 года. Однако украинский президент Петр Порошенко денонсировал этот документ, напомнили в «Газпроме».

Спорные ситуации между «Газпромом» и «Нафтогазом» всегда решались в международном арбитраже, рассказал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» доцент и политолог Николай Топорин.

По его словам, иск российской стороны будет рассматривать нейтральная сторона — Шведский коммерческий арбитраж. Эксперты изучат все документы, которые предоставят стороны. На их основании будет принято решение, отметил Топорин.

Он подчеркнул, что рассмотрение претензий занимает от одного до трех лет. Решение арбитража будет являться окончательным и обязательным к исполнению.

Отметим, что преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков заявил, что решение антимонопольного комитета Украины выдумано на пустом месте. По его словам, украинский комитет должен предъявлять претензии «Укртрансгазу», к которому «Газпром» обращается по организации транзита украинского газа.