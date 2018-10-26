Число жертв стихии на Кубани выросло до шести

Краснодар, 26 октября. Число погибших в результате мощного циклона на Кубани увеличилось до шести человек, еще три человека пострадали. Об этом рассказал представитель экстренных служб региона.

Отмечается, что судьба еще одно жителя Кубани остается неизвестной. Как пишет РИА Новости, в результате проливных дождей и схода селей в регионе погибли шесть человек. Накануне сообщалось о двух жертвах стихии. Как добавили в экстренных службах, еще два человека с травмами доставлены в больницы. Одному человеку оказывают врачебную помощь амбулаторно. Судьба одного остается неизвестной. Его поиски продолжаются.

Напомним, режим чрезвычайной ситуации был введен на Кубани 25 октября из-за сильных ливней. В регионе заблокировано движение поездов. Ранее сообщалось об разрушении части нефтепровода из-за схода селей.