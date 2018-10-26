Роскачество дало советы по выбору теплой верхней одежды

Москва, 26 октября. Специалисты Роскачества рассказали, как выбрать теплую верхнюю одежду на зиму.

Эксперты обратили внимание, что одежда с синтетическим наполнителем достаточно проста в уходе. Ее легко стирать, так как этот материал поглощает воду в минимальных количествах. В Роскачестве отметили, что миграция наполнителя практически исключена, то есть он не «лезет» наружу, а также не сбивается в комки.

Если наполнитель — пух или пухо-перовая смесь, то это может вызвать сложности при стирке одежды. Кроме того, такая одежда долго высыхает. Специалисты обращают внимание, что тепло зависит от соотношения пуха и пера: первого в идеале должно быть больше.

«Предотвратить миграцию пуха может правильная простежка куртки – лучше всего, когда максимальное расстояние между пуховыми секциями установлено на отметке 15 сантиметров», — констатировали эксперты и пояснили, что это позволяет наполнителю распределяться по пространству равномерно.

Кроме того, зимняя верхняя одежда должна быть водостойкой, уточнили в ведомстве. При этом ткани должны быть воздухо- и паропроницаемыми, чтобы не давать теплу внутри превращаться во влагу.

Куртка не должна стеснять движения человека. При выборе куртки необходимо помнить о том, что под ней будет еще и другая одежда.