Американская журналистка, уволенная за расизм, потребовала 50 млн долларов

Москва, 26 октября. Американская журналистка и телеведущая Мегин Келли, которая была уволена с канала NBC за расизм, потребовала от бывших работодателей 50 миллионов долларов.

О намерении позвонить в телекомпанию с соответствующим требованием сообщил адвокат Келли Брайан Фридман, передает журнал TMZ. Зарплата журналистки составляла 25 миллионов долларов в год. До истечения контракта Келли с NBC оставался год и десять месяцев.

Келли была уволена с NBC за слова про «излишнюю политкорректность в США». Как сообщал телеканал CNN, в преддверии Хеллоуина в эфире своего шоу телеведущая заявила, что «черное лицо — неплохой вариант, если ты одеваешься как персонаж».

По данным Daily Mail, журналистка могла бы получить 69 миллионов долларов, если бы опровергла нарушения. Россиянам Келли известна как журналистка, которая в 2017 году взяла интервью у президента РФ Владимира Путина.