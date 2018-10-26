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Политика

Генпрокурор Эквадора назвал два варианта развития ситуации с Ассанжем

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Генпрокурор Эквадора назвал два варианта развития ситуации с Ассанжем

Мехико, 26 октября. Генеральный прокурор Эквадора Иньиго Сальвадор Креспо назвал два возможных варианта развития ситуации с Джулианом Ассанжем, оба из которых якобы отвергнул сам основатель портала WikiLeaks.

Как пишет портал Republica, первым вариантом является сдача Ассанджа Великобритании под гарантии, которые получил Эквадор, на срок не более полугода. При этом, по его словам, условием станет невыдача Ассанджа другой стороне.

Вторым вариантом Креспо считает возможность остаться в посольстве Эквадора в Лондоне при соблюдении определенных правил. Он уточнил, что ранее ему разрешили жить в посольстве шесть лет.

Напомним, основатель WikiLeaks, который публикует секретные сообщения против правительств и руководителей разных стран, находится в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года. В середине октября дипломатическое ведомство составило для основателя WikiLeaks регламент поведения.

Генпрокурор Эквадора назвал два варианта развития ситуации с Ассанжем

Автор: Алия Садыкова
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